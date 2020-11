Le bizzarre avventure di JoJo: chi è l'amico di Josuke, Okuyasu Nijimura?

Tra gli svariati personaggi che caratterizzano la quarta parte di Le bizzarre avventure di JoJo uno di quelli che ha conquistato il cuore di molti fan è Okuyasu Nijimura. Vediamo come dall'essere un avversario sia diventato uno dei migliori amici di Josuke.

La quarta parte della serie intitolata Diamond is Unbreakable si svolge nella cittadina di Morioh nel 1999 e proprio in questo luogo vivono Okuyasu ed il fratello Keicho. La madre dei due ragazzi morì prima degli eventi narrati in questa saga ed il padre, disperato, cerco aiuto presso DIO ma il malvagio antagonista impianto nell'uomo un seme di carne che col tempo lo sfigurò.

I figli decisero quindi di impadronirsi della freccia che conferisce i poteri Stand nella speranza di risvegliare un'abilità in grado di curare il genitore ed iniziarono inoltre ad usarla su diverse persone, tra cui Koichi Hirose. Inizio così una battaglia tra gli stand The Hand e Crazy Diamond di Okuyasu e Josuke a seguito del quale il potere di quest'ultimo ebbe la meglio. Al termine della battaglia il ragazzo, sconfitto, rimase impressionato dalla decisione del protagonista di curargli le ferite e dalla vittoria che lo stesso ottenne persino contro Keicho. Le cose si misero male quando successivamente intervenne lo Stand nemico Red Hot Chili Pepper che uccise il fratello di Okuyasu portando il nostro a chiedere una tregua. Dopo alcuni giorni l'utilizzatore di The Hand si presenterà sotto casa di Josuke per andare insieme a lui a scuola dando inizio ad una grande amicizia.

Okuyasu insieme a Josuke e Koichi formeranno una delle migliori compagnie della saga vivendo svariate avventure nella città di Morioh. Il ragazzo più volte mostra di essere un personaggio molto estroverso, incapace di nascondere i propri sentimenti ed interessato alle vite sentimentali dei propri amici, come accadde quando scoprì di Yukako, la bella ragazza di Koichi, e scoppio in lacrime non avendone una anche lui.

Il migliore amico di Josuke prese anche parte alla battaglia finale contro il serial killer Yoshikage Kira, di cui abbiamo riportato un incredibile cosplay in questo articolo di Le bizzarre avventure di JoJo, venendo ferito gravemente ma riuscendo comunque a difendere il protagonista nel momento del bisogno. In questo modo ed in tutta la saga, Okuyasu dimostra che la vera famiglia è composta dalle persone di cui ti fidi e che rispetti diventando uno dei migliori amici che un Joestar abbia mai avuto.

Cosa ne pensate di Okuyasu? Anche voi lo ritenete uno dei migliori personaggi creati da Hirohiko Araki? Ditecelo nei commenti. Nel caso foste interessati alla serie animata ma non sapeste da dove iniziare vi riporto anche un nostro articolo sulla struttura della trasposizione anime di Le bizzarre avventure di JoJo.