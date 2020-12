Le Bizzarre Avventure di JoJo: chi vincerebbe un duello tra Jotaro e Ichigo di Bleach?

Spesso tra i fan di una o l'altra l'opera si accende un complesso dibattito: quale protagonista è più forte? Quest'oggi analizziamo il potenziale di due personaggi più amati del mondo degli shonen, Jotaro Kujo di Le Bizzarre Avventure di JoJo e Ichigo Kurosaki di Bleach.

L'eroe di Bleach è famoso per il suo look punk, ovvero i vestiti neri da Soul Reaper, i capelli arancioni e la sua spada ultra affilata. Ichigo ha sconfitto tutti i suoi rivali, ma come si comporterebbe in un duello contro un altro protagonista degli shonen?

Jotaro Kujo è il terzo Joestar, un liceale che ben presto risveglia il suo Stand. Lo Star Platinum è un guerriero altamente efficace nel corpo a corpo, grazie a una velocità e una potenza sorprendenti. Questo, unito all'acume di Jotaro, lo rende decisamente temibile.

Ichigo ha ottenuto i suoi poteri da Soul Reaper grazie a Rukia e da quel momento si è addestrato per abituarsi alla sua nuova vita. Sotto l'ala di Kisuke Urahara ha ottenuto il suo zanpakuto, Zangestu, apprendendo le forme Shikai e Bankai. Esse possono rilasciare potenti esplosioni di energia a distanza chiamate Getsuga Tensho, abilità che può essere permeata sulla spada per aumentare i danni inflitti a distanza ravvicinata. Inoltre, Ichigo ha domato il suo Hollow interiore, con il quale aumenta potenza di combattimento, velocità e resistenza.

Rispetto ad altri Stand, lo Star Platinum di Jotaro Kujo è più semplice, ma non per questo meno efficace. Guerriero efficace nel corpo a corpo, resistente, veloce e potente, questo Stand può rapidamente sconfiggere gli avversari che prediligono il combattimento a distanza. I poteri in mischia di Star Platinum vengono supportati dall'acutezza di Jotaro un potere temporale ispirato a quello di Dio Brando.



Ichigo e Jotaro hanno personalità simili; entrambi sono duri, sicuri di sé e non inclini a perdere la calma. In duello, entrambi partirebbero immediatamente all'attacco, ma Jotaro prenderebbe vantaggio travolgendo le difese di ichigo grazie ai suoi riflessi impressionanti. Sfoderando il Bankai, Ichigo tornerebbe in vantaggio, aumentato ulteriormente dalla maschera Hollow. Sopravvivendo a questa intensità, Jotaro potrebbe fermare il tempo, pochi secondi che potrebbero danneggiare Ichigo. Tuttavia, ciò non sarebbe sufficiente e finito l'effetto il protagonista di Bleach eliminerebbe l'avversario. E voi cosa ne pensate? Chi vincerebbe tra Jotaro e Ichigo?