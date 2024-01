Le Bizzarre Avventure di JoJo, la classifica dei 5 Stand più spaventosi

Con l’avvento della terza serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo incentrata su Jotaro Kujo, Araki ha deciso di stravolgere il power system introdotto nelle prime due generazioni di Jojo, inserendo gli Stand. Queste manifestazioni spirituali di energia vitale possono variare molto da persona a persona, e alcune risultano decisamente spaventose.

Ecco, quindi, una classifica in cinque posizioni degli Stand più spaventosi e pericolosi incontrati dalla famiglia Joestar nel corso delle loro disavventure. Occhio agli spoiler.

Al quinto posto troviamo Purple Haze di Pannacotta Fugo incontrato nella serie Vento Aureo, che produce un virus letale n grado di liquefare qualsiasi cosa riesce ad infettare. Giorno per sua fortuna riesce a reagire e contrastarlo in qualche modo, ma il potere di Fugo è senza dubbio uno dei più difficili da fronteggiare dell’intera opera, e in grado di spaventare molti avversari.

Torniamo indietro a Stardust Crusaders con Creamusato da Vanilla Ice. Oltre ad essere estremamente potente nelle lotte corpo a corpo, la sua bocca è un buco nero in grado di divorare qualsiasi cosa e di donare protezione a sé stesso e a Vanilla Ice. Senza dubbio uno degli Stand più devastanti e inquietanti creati da Araki.

Saltiamo in avanti di diverse generazioni e anche in un’altra dimensione, arrivando a Wonder of U di Toru in JoJolion. Si tratta di uno Stand che agisce in maniera automatica, anche separatamente dal volere dell’utilizzatore, dato che è basato sul karma e sul restituire agli avversari più energia negativa sottoforma di calamità di quanta ne abbiano espressa loro nei confronti di Toru.

In seconda posizione troviamo Gold Experience Requiem di Giorno Giovanna, protagonista di Vento Aureo. Di base si comporta come Gold Experience, quindi tramuta i minerali in creature viventi, ma garantisce a Giorno un potere in più: la possibilità di resettare ogni cosa, come abbiamo visto durante lo scontro con Diavolo, imprigionato in un loop infinito dove è destinato a morire continuamente.

Concludiamo la classifica con uno degli Stand più spaventosi per quanto riguarda le possibilità e il potenziale: Made in Heaven di Enrico Pucci. Per raggiungere il sogno di Dio Brando, Enrico Pucci si è spinto oltre i limiti dello Stand Whitesnake raggiungendo Made in Heaven, manifestazione più potente per quanto riguarda il controllo e la manipolazione del tempo. Infatti, è a Pucci che si deve la nascita della dimensione parallela in cui Araki ha ambientato le nuove storie a partire da Steel Ball Run, dato che Made in Heaven ha accelerato talmente tanto il tempo da arrivare alla fine dell’universo e consentire a Pucci di ricrearlo liberamente.

