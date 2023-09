Le bizzarre avventure di JoJo diventa una collezione di pantaloni in denim!

Le bizzarre avventure di JoJo è nato negli anni '80 dall'eccelsa mente di Hirohiko Araki. Da grande appassionato della cultura pop e della storia dell'arte italiana, l'autore di JoJo ha inserito numerosi riferimenti per quanto riguarda i suoi personaggi e i loro Stand. Non è da negare che i protagonisti abbiano anche un eccelso senso dello stile.

Negli ultimi giorni il franchise ha dato il via ad alcuni gadget, fra cui una Maschera di Pietra de Le Bizzarre avventure di JoJo commestibile, un oggetto della prima parte di JoJo che è diventato una gelatina che può essere mangiata e assaporata.

Un noto brand di make-up e prodotti per il viso ha lanciato anche dei trucchi ispirati a Jolyne de Le bizzarre avventure di Jojo Stone Ocean. Il marchio Shu Uemura, presente anche in Italia nelle grandi catene di profumerie, ha voluto collaborare con il noto anime per creare una linea di make-up che potesse essere iconica e bizzarra tanto quanto JoJo.

Le collaborazioni a tema JoJo continuano e adesso la serie è pronta a lanciare dei pantaloni in denim davvero alla moda! Il brand conosciuto come "Naked & Famous Denim", nota azienda specializzata in jeans e in denim, ha voluto dedicare una collezione di pantaloni dedicata a Jonathan di Phantom Blood, Joseph di Battle Tendency e Jotaro Kujo di Stardust Crusaders.

Il debutto di questa collezione è prevista per il 29 settembre. Non è l'unica collezione di Jojo che Naked & Famous Denim presenterà: il 6 ottobre arriveranno anche i denim dedicati a Josuke di Diamond Is Unbreakable, Giorno di Golden Wind e Jolyne di Stone Ocean.

"In Naked & Famous Denim, le nostre passioni vanno oltre la creazione di denim unici e di qualità. Siamo anche grandi fan dell'animazione giapponese e Le bizzarre avventure di JoJo è tra le nostre preferite. Quindi, quando la nostra community ci ha chiesto di collaborare con JoJo, abbiamo subito accettato. Oggi siamo entusiasti di svelare una collezione che fonde questi universi: arriva The Naked & Famous Denim x JoJo's Bizarre Adventure", recita l'azienda nel video promozionale.