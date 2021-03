Le Bizzarre Avventure di JoJo: ecco come apparirebbe Kakyoin nella quarta parte del manga

Nel corso delle numerose serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo più volte è capitato che diversi personaggi siano apparsi in più parti della storia. Nonostante ciò non avvenga nel caso di Noriaki Kakyoin, un fan è riuscito a colmare questa mancanza.

La terza parte del manga di Hirohiko Araki, dal titolo Stardust Crusaders, è quella che ha dato una svolta alla serie introducendo i poteri Stand. In essa si narra il ritorno di Dio Brando ed il viaggio intrapreso per sconfiggerlo da Jotaro Kujo, suo nonno Joseph Joestar ed altri loro amici tra cui Kakyoin. Quest'ultimo è uno studente dotato del potere chiamato Hierophant Green e più volte assiste i suoi compagni nei numerosi combattimenti contro gli scagnozzi dell'antagonista principale.

La serie successiva, Diamond is Unbreakable, ci porta nella città di Morioh dove vive il nuovo protagonista, Josuke Higashikata. Fin dai primi capitoli della storia abbiamo la possibilità di rivedere il precedente eroe del manga che torna nella quarta parte con un aspetto leggermente diverso, ciò non accade però con Kakyoin.

Per ovviare a questa mancanza un appassionato dell'opera ha condiviso alcune illustrazioni, visibili al termine di questa news, nelle quali in compagnia di Jotaro, rappresentato come appare nella quarta parte del manga, vi è anche il possessore di Hierophant Green.

