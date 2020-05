Le Bizzarre Avventure di JoJo: come apparirebbe Usagi di Sailor Moon nel manga di Araki?

Il ricco franchise de Le Bizzarre Avventure di JoJo ha impiegato diversi anni prima di riuscire a diventare un prodotto amato da milioni e milioni di fan in tutto il mondo, un successo che è in buona parte dovuto al sopraggiungere di un adattamento anime che è velocemente salito alla luce della ribalta.

L'enorme successo ottenuto dalla produzione, oltre ad essere legato ai suoi personaggi magnificamente caratterizzati e alla storia ricca di grandi momenti, è in parte dovuto al peculiare stile di disegno che ha sempre contraddistinto la serie, caratteristica che ha saputo incuriosire moltissimi utenti e che ha portato innumerevoli fan a immaginare come sarebbero potuti apparire alcuni dei personaggi più famosi dell'industria d'anime e manga all'interno della creatura targata Hirohiko Araki.

In tal senso, proprio recentemente è stato Kohei Ashiya ad essere finito sotto i riflettori. Lo storico membro dello staff di David Production responsabile per le animazioni de Le Bizzarre Avventure di Jojo ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter un artwork dedicato ad Usagi di Sailor Moon. Prendendo uno specifico frame in cui compare la ragazza - e che in questi giorni sta assai girando sul web -, il disegnatore ha infatti trasposto il personaggio all'interno del mondo de Le Bizzarre Avventure di JoJo, dandole il caratteristico aspetto dei suoi personaggi. Il risultato, come visionabile a fondo news, appare quantomeno peculiare ed è riuscito a guadagnarsi i complimenti di moltissimi fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale dedicato ai migliori Stand de Le Bizzarre Avventure di JoJo.