Le Bizzarre Avventure di Jojo: a confronto le due trasposizioni della prima stagione

La recente trasposizione anime, prodotta da David Productions, dell’opera di Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo , ha ottenuto un incredibile successo aumentando la popolarità della serie, anche se non tutti gli spettatori erano a conoscenza di una prima apparizione della famiglia Joestar sui piccoli schermi. Scopriamo insieme i dettagli.

Creata da Studio APPP, la realizzazione della prima serie con protagonista Jonathan Joestar, Phantom Blood ha visto solo la pubblicazione di un test grafico. Ciò che era stato mostrato di questo progetto era lo scontro tra il giovane Joestar e l’antagonista Dio Brando. Di recente i fan hanno deciso di fare un paragone tra le due diverse rappresentazioni.

L’utente Pichuunnn ha condiviso su Reddit delle immagini, prese dal test grafico prodotto da Studio APPP, e dalla prima stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo, mettendo quindi in evidenza sia analogie che differenze. Potete trovare il post in fondo alla pagina.

Nei primi archi narrativi i poteri non erano minimamente legati agli Stand, che hanno rappresentato un cambiamento fondamentale nella serie, piuttosto si parlava di onde concentriche in grado di scatenare il potere del Sole, quindi adeguate per contrastare Dio e il suo esercito di vampiri. Una storia che ci ha introdotto alla linea genetica degli Joestar, vedendo Jonathan affrontare quello che per lui era come un fratello. Dio infatti riesce ad impossessarsi di una maschera di pietra, contenente incredibili poteri, e decide di usarla per liberarsi della famiglia Joestar.

Con la fine della prima stagione, in cui i due avversari sembrano essere morti in un incendio, abbiamo dovuto aspettare la pubblicazione di Stardust Crusaders, terzo arco narrativo, per scoprire il terribile destino che ha colpito Jonathan e rivedere Dio come villain principale.