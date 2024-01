Le Bizzarre Avventure di JoJo: un cosplay di Dio Brando da Stardust Crusader

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusader è la terza serie dell'enorme franchise di JoJo, che emerge come una perla preziosa nell'universo degli anime. La serie trasporta gli appassionati in un'avventura avvincente e ricca d'azione, ispirata all'opera originale e intraprendente del talentuoso ed eclettico Hirohiko Araki.

Una delle qualità dell'autore di JoJo, Hirohiko Araki, è proprio la sua vasta conoscenza, che spazia dall'arte rinascimentale italiana alla cultura pop, composta non solo da anime e manga ma anche dai videogiochi. Anche la sua enorme passione per la musica è stata essenziale per dare vita al suo capolavoro, che dopo decenni continua a vivere nei cuori degli spettatori. La terza parte di JoJo, Stardust Crusader, vede il ritorno di uno dei personaggi più amati dai fan in modo totalmente inaspettato: osserviamolo nella rivisitazione del cosplayer allthepotsnpans.cos.

Il cosplay di Dio Brando da Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusander vede il vampiro prendere vita. Nonostante il viso angelico, che viene spesso sottolineano nel mondo di JoJo, ha una personalità sadica e malvagia. Il suo carattere trae radici da un'infanzia tormentata e violenta, culminata nell'omicidio del padre alcolista.

Narcisista, ambizioso e megalomane, Dio non esita a compiere gesti efferati sin da giovane, senza scrupoli. Tuttavia, dimostra un profondo affetto per i seguaci devoti sotto al suo cospetto, come nel caso di Vanilla Ice ed Enrico Pucci. Dio Brando è stato recentemente omaggiato dall'autore Hirohiko Araki in una nuova promo di JOJO Lands, dimostrando che il folle antagonista non è stato dimenticato dal suo creatore. D'altro canto, JoJo diventa un musical e il malvagio villain tornerà in forma live-action.