Le Bizzarre Avventure di JoJo: un cosplay italiano di Jolyne Kujo da Stone Ocean

Il colorato mondo di Le Bizzarre Avventure di JoJo, nato dalla penna del folle e ispirato Hirohiko Araki, è unico e, a modo suo, iconico. Nata negli anni '80, l'opera continua a rappresentare una perla rara nell'industria degli anime e dei manga.

La serie ha avuto numerosi protagonisti nel corso degli anni, in ben nove generazioni di JoJo. Eppure, la prima protagonista donna è arrivata solo con la settima serie, dal titolo Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, riscontrando un successo clamoroso nel pubblico. Ammiriamola insieme in questa rivisitazione originale e fedele della cosplayer brimiriel.

In questo cosplay di Jolyne Kujo di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, la ragazza è ritratta al mare. Figlia di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders e di una donna statunitense, Jolyne emerge come l'unico membro della famiglia Joestar a non possedere naturalmente uno Stand. La sua figura brillante e originale è stata spesso protagonista di alcune collaborazioni di spessore, come una linea di trucchi JoJo x Shu Uemura e una partnership tra JoJo e KFC.

Jolyne, inizialmente rancorosa e risentita nei confronti di suo padre Jotaro, sempre assente per via del lavoro, affronta svariate avversità e diventa via via più matura, dimostrandosi coraggiosa e sicura di sé. Il suo Stand, Stone Free, le permette di essere estremamente versatile in battaglia. Invece, la sua personalità, risoluta ed empatica, nasconde un mix di ribellione e amore, sia verso i suoi amici che per la famiglia.