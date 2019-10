Le Bizzarre Avventure di Jojo: un cosplay omaggia il primo JoJo di sempre

Molto prima di Giorno Giovanna in Vento Aureo, anni prima della comparsa di Jotaro Kujo, Josuke Higashikata e Joseph Joestar, c'era un nobile inglese la cui battaglia diede vita all'epopea raccontata in diverse parti da Hirohiko Araki. Jonathan Joestar è il primo indiscusso protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Nonostante la brevità del suo arco narrativo, la serie Phantom Blood ha posto le basi per gran parte del futuro dei JoJo, a partire dalla rivalità con il nemico Dio Brando alla natura degli stand. In tanti fan quindi non dimenticano il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo, come Sean Price Cosplay che ha deciso di utilizzarlo come soggetto per un travestimento dedicato.

Sulla sua pagina Instagram è infatti apparso un cosplay dedicato a Jonathan Joestar, incapace di utilizzare stand ma che ha dalla sua l'abilità delle onde concentriche, o Hamon, con cui sconfisse in uno scontro mortale il suo acerrimo nemico Dio Brando. Nell'immagine che vedete in calce, Sean Price è in una classica posa da Jojo mentre indossa l'ultimo costume del Joestar, mentre sul fondo appaiono tante onomatopee per dare inizio alla Sunlight Yellow Overdrive.

Proprio come didascalia, il cosplayer ha inserito la storica frase che JoJo recita prima di dare inizio alla sua mossa: "Il mio cuore sta vibrando! Questo calore mi sta consumando! Le pulsazioni sono irrefrenabili! Sunlight Yellow Overdrive!". Non perdetevi anche il cosplay dedicato a Dio Brando, storico antagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Phantom Blood e Stardust Crusaders.