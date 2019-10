Le Bizzarre Avventure di JoJo: una cosplayer realizza una versione femminile di Dio Brando

Sappiamo che negli ultimi anni, con la diffusione degli anime, molte più persone hanno iniziato a travestirti come i loro personaggi preferiti degli anime e manga. I cosiddetti cosplayer oggi sono tantissimi, in italia come al di fuori del nostro paese.

Proprio qualche giorno fa vi avevamo mostrato il cosplay di Zarbon (personaggio di Dragon Ball Z) da parte di un fan, mentre oggi vogliamo parlarvi di Christinvonmccoy, famosa cosplayer, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae travestita da Dio Brando de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Essendo una ragazza, per forza di cose ha trasformato il villain più iconico della saga in una donna, come potete vedere voi stessi dal post social in calce all'articolo.

Già quest'estate un altro utente aveva provato a fare un cosplay femminile di Dio Brando che, a quanto pare, sembra essere un personaggio molto amato dai fan e molto gettonato dal pubblico femminile. Sarà per la chioma fluente dell'iconico villain, fatto sta che è proprio la capigliatura che, in costumi del genere, risalta maggiormente.

A voi piace travestirvi come i personaggi anime che più amate, o preferite soltanto guardare le serie e leggere le controparti cartacee? E soprattutto cosa ne pensate del cosplay di Christinvonmccoy e della versione femminile di Dio Brando?