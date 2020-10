Le Bizzarre Avventure di JoJo: con questo costume il vostro gatto diventerà Kira

Con la notte di Halloween che si avvicina, gli appassionati di Le Bizzarre Avventure di JoJo si stanno sfrenando con una serie d'incredibili cosplay. Ma questa volta non è una persona a interpretare uno dei protagonisti dell'opera di Hirohiko Araki, bensì un gatto.

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbrakable si concentra sulla città dormiente di Morioh e sulla battaglia con il serial killer Yoshikage Kira. Il portatore dello Stando noto come Killer Queen intendeva semplicemente vivere una vita tranquilla, massacrando le giovani ragazze della città e conservandone le mani come dei trofei.

Killer Queen era dotato di una serie di poteri incredibili che lo hanno reso uno degli stand più feroci e pericolosi mai apparsi nel franchise. Solamente toccando un avversario era in grado di farlo esplodere. Tuttavia, dopo una lunga battaglia Josuke e i suoi amici riescono a eliminare Kira. L'antagonista della quarta stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo quasi certamente non tornerà in vita, come ha fatto ad esempio Dio Brando, ma grazie a questo straordinario cosplay si è reincarnato in un gatto.

L'utente Twitter @Karsmilk ha condiviso un costume di Halloween che riesce a catturare perfettamente l'estetica di Kira. La sua tipica cravatta è l'oggetto essenziale per ricreare un cosplay del personaggio; in questo caso, però, la cravatta è indossata da un carinissimo gatto. Esattamente come il suo stand, il suo lato felino emerge per la notte delle streghe. In un altro cosplay di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Dio Brando è stato ricreato in versione femminile. Un cartonato di Le Bizzarre Avventure di JoJo è divenuto virale