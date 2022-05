Le Bizzarre Avventure di Jojo: il creatore Hirohiko Araki parla del suo hobby sul web

Le Bizzarre Avventure di Jojo è uno dei franchise manga più famosi al mondo. L'opera, iniziata nel 1987 e tutt'ora in corso, conta ben 9 parti che narrano le gesta della famiglia Joestar, in periodi storici molto distanti e diversi fra loro. Pensate che quest'anno Le Bizzarre Avventure di Jojo ha superato i 120 milioni di copie in circolazione.

La mente dietro a Jojo è tanto incredibile quanto geniale, e risponde al nome di Hirohiko Araki. Il mangaka ha dedicato la maggior parte della sua carriera alla storia della famiglia Joestar, inventando vicende pazzesche che gli hanno garantito molti fan in tutto il mondo. Araki è poi un uomo pieno di passioni, su cui spesso racconta aneddoti molto particolari: una volta il creatore di Jojo parlò della sua passione per il nuoto, che rischiò di mandare a rotoli il primo appuntamento con la sua futura moglie.

Nell'ultimo numero della rivista giapponese Ultra Jump, ad Araki è stato chiesto cosa gli piacesse guardare su Internet, e la sua risposta ha spiazzato gli addetti ai lavori: "Video online, e gli unici che guardo sono quelli di persone che cadono. Perché non possono essercene di più, mi chiedo?" Un hobby senza dubbio bizzarro, quello del creatore di Jojo, come bizzarro è anche il titolo della sua serie.

E voi, apprezzate i video delle persone che cadono? Chissà se un giorno Hirohiko Araki lancerà il suo personale sito web Falling People Tube, ma siamo sicuri che abbia video da guardare a sufficienza per molti anni.