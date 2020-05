Le Bizzarre Avventure di JoJo: Dio Brando si mostra in una fanart al femminile

Le Bizzarre Avventure di JoJo è indubbiamente una delle opere più apprezzate di questi ultimi anni, un franchise che dopo un lungo periodo di rodaggio durante il quale venne a crearsi una fedele nicchia d'appassionati, seppe infine conquistare il grande pubblico grazie al sopraggiungere di un fortunato adattamento animato.

La fortuna dell'opera è indubbiamente legata in particolar modo ai tantissimi personaggi che hanno popolato i vari archi narrativi della produzione, un'epopea fatta d'indimenticabili momenti che hanno saputo conquistare milioni di fan in ogni angolo del mondo, innumerevoli lettori e spettatori che si sono spesso dilettati in ogni genere di lavoro fanmade, tra fan-art e cosplay d'altissima qualità.

Questa volta, però, ad aver attirato l'attenzione del pubblico troviamo CourtesanFromHell, utente che ha voluto omaggiare l'epopea de Le Bizzarre Avventure di JoJo con una fan-art specificatamente dedicata a Dio Brando, uno dei personaggi più amati dell'opera. Come visionabile nell'immagine posta a fondo news, il personaggio è stato proposto in una splendida versione al femminile che, pur discostandosi dallo stile dell'opera originale e offrendo un'estetica completamente diversa, riesce a mantenere inalterato quell'aspetto malizioso che ha reso Dio Brando tanto apprezzato.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo Stardust Crusaders.