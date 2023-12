Le Bizzarre Avventure di Jojo: Dio Brando presenta JOJOLands in un promo folle!

La serie di Jojo ha ultimamente visto aggiungersi nuovi personaggi stellari al suo già nutrito cast: Jodio e Dragona. Nonostante JOJOlands abbia una trama totalmente nuova, Hirohiko Araki ha trovato il modo di riportare in scena uno storico antagonista. Attenzione, da questo punto in avanti troverete spoiler riguardo Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Dopo il ritorno dell'amatissimo Rohan Kishibe, è arrivato il momento per Araki di promuovere l'ultima parte del manga. Per farlo, è stato rilasciato un video promo in cui il leggendario seiyu di Dio Brando, Mamoru Miyano ha messo tutte le sue capacità attoriali.

Il doppiatore, tra gli altri, di Light Yagami (Death Note) e Gamma 2 (Dragon Ball Super: Super Hero) ha contribuito alla creazione di un nuovo trailer per aumentare l'hype intorno all'arco narrativo finale di The JOJOlands, riaccendendo anche gli animi della community, che spera di vedere ancora Dio Brando in Jojo.

Segnaliamo che il personaggio di Dio Brando è probabilmente morto alla fine di Stardust Crusaders, ma la sua eredità è ancora presente all'interno del manga.

In Golden Wind, il protagonista della vicenda è Giorno Giovanna, il figlio di Dio, impegnato a liberare l'Italia da una potente organizzazione mafiosa. In Stone Ocean, invece, il sogno di Dio è continuato grazie a Pucci, l'infame sacerdote che aveva il desiderio di raggiungere il paradiso. Inoltre, con Steel Ball Run, si è vista anche una sorta di alter-ego di Dio: Diego Brando. Questo a causa del mondo alternativo in cui è ambientata questa parte di Jojo.

Il video promozionale per la fine di The JOJOlands ha infiammato il cuore della fanbase, che ora desidera ancor di più un ulteriore ritorno per il personaggio più iconico dell'intera IP.

In attesa di scoprire come si concluderà il segmento narrativo più recente di Jojo, vi ricordiamo che Hirohiko Araki viene curiosamente fermato spesso dalla polizia, anche se non è proprio come sembra. Avete visto il trailer promo? Vi ha scatenato la nostalgia sentire Miyano interpretare nuovamente Dio? Fatecelo sapere nei commenti.