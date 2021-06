Le Bizzarre Avventure di JoJo: Dio Brando e il suo Stand nella figure di JOS Studio

Nato dalla matita di Hirohiko Araki, Dio Brando è uno dei personaggi più amati dall'intera community di Le Bizzarre Avventure di JoJo, nonostante si tratti dell'antagonista principale della prima e della terza serie. Se anche voi siete dei suoi ammiratori, eccolo tornare all'attacco in questa magnifica figure da collezione.

Dio Brando è un personaggio arrogante e convinto di essere al di sopra di tutti, al pari di una divinità. Proprio per questo motivo, l'autore scelse di chiamarlo Dio, abbinandogli il cognome Brando, riferimento all'attore Marlon Brando.

Nel corso della prima stagione, la sua sete di potere lo porta a trasformarsi in un vampiro inarrestabile, ma la sua sfida con Jonathan Joestar culmina con una devastante sconfitta. Il suo corpo viene completamente distrutto, eccetto la sua testa, che raccolta da un seguace lo porterà a risvegliarsi nella terza serie. In Stardust Crusaders, però, viene definitivamente eliminato da Jotaro Kujo.

La statua da collezione realizzata da JOS Studio ritrae Dio Brando al fianco del suo Stand, The World, il quale è dotato d'incredibile forza fisica, resistenza e riflessi. In scala 1:6, che corrispondono alle dimensioni di 35 x 31 x 41 cm, la figure vede i due antagonisti pronti ad attaccare Jotaro. In arrivo a ottobre 2021, questo pregiato pezzo da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo di 259 euro.

In scala 1:6, che corrispondono alle dimensioni di 35 x 31 x 41 cm, la figure vede i due antagonisti pronti ad attaccare Jotaro. In arrivo a ottobre 2021, questo pregiato pezzo da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo di 259 euro.