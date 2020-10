Le Bizzarre Avventure di JoJo: Dio Brando torna in questo splendido cosplay al femminile

Uno degli antagonisti più iconici dell'universo anime è senza ombra di dubbio Dio Brando. Cattivo principale di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Phantom Blood, viene definitivamente messo fuori dai giochi nella terza serie dell'opera di Hirohiko Araki. Ma la sua eredità continua a vivere nel cuore dei fan.

Al termine della prima stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Dio Brando sembrava essere stato definitivamente ucciso da Jonathan Joestar, ma nei suoi ultimi istanti riuscì ad attaccare la sua testa al corpo del protagonista. Tornato come antagonista principale di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusaders, Dio quasi uccide due Joestars, salvo poi essere eliminato per sempre da Jotaro Kujo.

Il più affascinante degli antagonisti, però, è ancora in vita grazie all'utente Instagram Versachi.Ko. La cosplayer ha infatti condiviso una sua personalissima interpretazione al femminile di Dio Brando. Negli scatti pubblicati, il signore dei vampiri è tornato a sfoggiare le sue tipiche pose con cui ha raggiunto la popolarità. Che ve ne pare di questo cosplay? Le Bizzarre Avventure di JoJo è uno dei protagonisti del crossover con Among Us, popolare videogioco che ha recentemente conquistato Twitch. Henry Cavill sarebbe il Jonathan Joestar perfetto nell'adattamento live action di Le bizzarre Avventure di JoJo.