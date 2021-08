Le Bizzarre Avventure di Jojo, Dio Brando è un villain al femminile nel cosplay di usagi

Il gioiellino di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo, è caratterizzato da molteplici avventure che nel tempo sono diventati un'icona della cultura anime e manga. Ancora oggi, infatti, il sensei sta continuando a lavorare al franchise che l'ha reso celebre in tutto il mondo e a breve inizierà la Parte 9 intitolata "Jojo Lands".

Ma sarà questo un anno all'insegna del franchise dal momento che nel mese di dicembre compirà finalmente il suo debutto l'attesissima sesta parte su Netflix de Le Bizzarre Avventure di Jojo, Stone Ocean. Ad ogni modo, uno dei villain che hanno fatto la storia e ancora oggi tra i più citati in rete, spicca sicuramente Dio Brando, la nemesi per eccellenza di Jonahtan Joestar.

Non c'era dunque da stupirsi se la talentuosa cosplayer usagi, che vanta quasi 40mila seguaci solo su Instagram, abbia deciso di dedicare la sua ultima interpretazione personale proprio all'iconico villain. Il suo lavoro è stato notevolmente apprezzato dalla community dedicata poiché reinterpreta al femminile e in maniera originale il personaggio. La foto in questione, la stessa allegata in calce alla notizia, ha riscosso infatti qualcosa come 17mila "mi piace" in appena 24 ore dalla pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Usagi, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.