Le Bizzarre Avventure di JoJo: disponibili in anteprima alcune scene del nuovo OAV

La conclusione della saga animata di Vento Aureo nell'anime de le Bizzarre Avventure di JoJo ha stimolato i fan a desiderare nuovi contenuti della celebre serie di Hiroiko Araki, e presto saranno accontentati con l'uscita dell'OAV dedicato a Rohan Kishibe. Un utente di Twitter ha affrettato i tempi, pubblicando in anticipo alcune scene-

Le immagini che potete osservare in basso si riferiscono al primo episodio dei due che usciranno nel corso di quest'anno, "Così Parlo' Rohan Kishibe: La Corsa, che sarà disponibile all'acquisto in edizione Blu Ray.

La puntata speciale si concentrerà sul personaggio di Rohan, mostrato - nelle scene condivise dall'utente - in qualche primo piano ben realizzato e nel suo solito allenamento sul tapis roulant. Prima di venir pubblicato in edizione home video, l'OVA sarà proiettato per la prima volta l'8 Dicembre in Giappone, in occasione di un tour che durerà fino a Marzo. Di seguito, vi lasciamo le tappe finora annunciate:

Tokyo (8 Dicembre)

Nagoya( 19 Gennaio 2020)

Osaka (9 febbrario)

Hiroshima (23 Febbraio)

Sendal (8 marzo)

Saitama, con una proiezione al quartiere di Omiya il 29 Marzo 2020.

, pensato in prima istanza come un nemico, per poi prendere le parti dei protagonisti di Diamond is Umbreakable. Araki ha dedicato al personaggio ben due capitoli autoconclusivi, raccolti in un secondo momento all'interno di un volume speciale, reso disponibile anche in Italia in occasione del Lucca Comics & Games 2019.

Un fan si è cimentato nel cosplay di Rohan Kishibe. Durante la fiera lucchese, l'autore de le Bizzarre Avventure di JoJo ha spiegato il suo processo artistico nella creazione dei personaggi.