Le Bizzarre Avventure di JoJo: un divertente mash up dona all'attrice Zendaya uno stand

I fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo si dimostrano sempre più creativi e "bizzarri" come l'opera del maestro Hirohiko Araki. L'ultima follia vede un divertente mash up tra la star di Spiderman Zendaya ed il cantante rapper Lil Nas X.

Il particolare mash up, postato su Twitter dall'utente AdatheeDemigod sul suo profilo, mostra il cantante apparire dietro le spalle della giovanissima attrice protagonista di Spiderman Homecoming e Spiderman Far Frome Home come un vero e proprio stand di Le Bizzarre Avventure di JoJo. I due artisti, presenti alla cerimonia di premiazione dei Grammy Music Award, si sono presentati con due look che non avrebbero certo sfigurato tra le pagine del manga di Araki, che fa della moda e dell'eccentricità nel vestire uno dei suoi cavalli di battaglia quando deve creare un personaggio per la sua opera. Ed è proprio questo uno degli aspetti che più attrae gli appassionati, che mostrano sempre più spesso il loro affetto con omaggi più o meno divertiti, come questa fan art che trasforma il potentissimo Hulk nello stand di Bruce Banner.

Ma quando vedremo il seguito delle avventure della famiglia Joestar? Stone Ocean al momento non ha ancora un annuncio definitivo. La speranza è che arrivi presto e noi non mancheremo certo di informarvi appena avremo notizie in merito.