Le Bizzarre Avventure di Jojo: due nuovi OAV per Così Parlò Rohan Kishibe

L'opera one shot del maestro Hirohiko Araki, papà di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Così Parlò Rohan Kishibe , avrà due nuovi adattamenti OAV. Leggiamo insieme i dettagli.

Il sito ufficiale di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha annunciato che due nuovi episodi OAV di Così Parlò Rohan Kishibe sono già in produzione. Le trasposizioni avranno i titoli: Confessional Room e The Run, e sarà possibile vederli solamente in 9 spettacoli e solamente in 6 città del Giappone, a partire dal prossimo 8 dicembre fino al 29 marzo 2020. Durante lo spettacolo sarà presente anche il doppiatore di Rohan Kishibe, Takahiro Sakurai, che alla fine di ogni evento interverrà, in una specie di talk show. La notizia è stata data attraverso il video che potete trovare ad inizio pagina.

Così Parlò Rohan Kishibe è una serie one-shot, scritta e disegnata da Hirohiko Araki, che ha come protagonista il personaggio della quarta serie, Diamond Is Unbreakable, Rohan Kishibe, che può essere considerato come l’alter ego di Araki stesso.

Le storie di questo carismatico protagonista hanno visto luce nel novembre del 2013, grazie a Shueisha, mentre in Italia è stato pubblicato da Star Comics nel 2015. L’ultimo capitolo del manga, intitolato “Episode 10: The Run”, è apparso sul numero 13 di Weekly Shonen Jump, del 26 febbraio 2018.

Ricordiamo che la serie regolare di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha da poco visto la conclusione della quinta stagione, e qui potete trovare la nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo Vento Aureo, in attesa di Stone Ocean.