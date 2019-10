Le Bizzarre Avventure di JoJo: un esilarante cosplay di Giorno Giovanna compare in rete

Non lo finiremo mai di ripetere, ma ormai i cosplay hanno conquistato tutto il mondo. Ogni giorno sul web vengono pubblicate innumerevoli foto di cosplayer che esprimono la loro passione per gli anime e i manga che più amano, mentre si travestono come i personaggi che siamo abituati a vedere sul piccolo e, qualche volta, anche grande schermo.

Già tempo fa vi avevamo mostrato fino a che punto la passione per il mondo dei cosplay può spingere le persone, facendovi vedere il particolarissimo cosplay di Deku di My Hero Academia fatto da un gatto. Oggi invece, cavalcando la stessa onda, ve ne proponiamo uno nuovo, questa volta però realizzato non da un felino, né da un uomo, ma bensì da un cane. Più precisamente un piccolissimo chihuahua.

Il cosplay in questione, vuole onorare un'altra serie animata molto famosa: Le Bizzarre Avventure di JoJo. Difatti, come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, pubblicata su Instagram dall'utente sproutpups, il piccolo animale indossa quello che sembra essere senza ombra di dubbio il costume di Giorno Giovanna, con colletto alto e cuore bordato d'oro davanti. Se avesse avuto una prospera parrucca bionda in testa, non sarebbe stato poi così lontano dal personaggio dell'anime.

A ogni modo, eventi come questi ci fanno capire quanto la cultura dei manga e degli anime abbia ormai raggiunto tutti i cuori, anche quelli più scettici, e di come fare cosplay sia diventata una vera e propria passione che unisce comunità di fan da tutte le parti del mondo.

Rimanendo in tema vi segnaliamo anche un magnifico cosplay di Dio Brando in versione femminile.