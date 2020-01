Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan crea una minifigure di Joseph Joestar

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga che si distingue dalle altre opere per la sua eccentricità e la sua originalità. Qualità che sembrano trasmettersi anche ai suoi fan, come traspare da questa minifigure Lego creata da un appassionato.

L'utente di Reddit ItsNotAMankey ha personalizzato una minifigure Lego, ricreando così il suo JoJo preferito, ossia Joseph Joestar il protagonista di Battle Tendency la seconda parte del manga generazionale del maestro Hirohiko Araki. Nell'immagine che troviamo in calce alla notizia, possiamo vedere Joseph con l'outfit che aveva quando sconfisse Streitzo, il maestro delle onde concentriche che combatte Dio Brando con suo nonno Jonathan e che poi diventa un vampiro grazie ad una maschera di pietra trovata in Messico. Purtroppo non esiste un vero e proprio set di Lego dedicato alle Bizzarre Avventure di JoJo, quindi l'unica maniera per averne uno è ingegnarsi come questo fan. Speriamo che il successo mondiale dell'opera di Araki possa portare la famosa casa di mattoncini a dedicargli qualcosa.

Nel frattempo Araki sta lavorando ai disegni per le Paralimpiadi 2020 insieme al sensei Naoki Urasawa (autore di Monster, 20th Century Boys, Pluto ed altre opere). Se siete poi tra i tanti che aspettano l'anime di Stone Ocean, la sesta serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo, potete consolarvi con questo cosplay di Jolyne Kujo molto realistico.