Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan crea la propria sigla per l'anime di Stone Ocean

L'attesa per le nuove avventure della famiglia Joestar è sempre molto grande per i fan dell'opera del maestro Hirohiko Araki. Lo you tuber Disco Ballad, sul suo canale, ha creato una sua versione della sigla dell'ipotetico anime della Sesta serie, Stone Ocean.

Non è ancora ufficiale che Stone Ocean diventi un'anime, anche se ci stupiremmo del contrario, visto l'enorme successo che Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno avuto in questi ultimi anni. Dai fan che creano propri modelli dell'outfit di Giorno Giovanna di Vento Aureo ai fan che si divertono con fan art, come questa che immagina Hulk come stand di JoJo, ed altre creazioni. Nel video che vi presentiamo oggi, lo you tuber Disco Ballad si è divertito a creare, usando immagini animate provenienti dal manga, la sigla di apertura di Stone Ocean, utilizzando la canzone It's My Life cantata da Gwen Stefani e che potete vedere (ed ascoltare) in calce alla notizia. Il risultato è davvero molto particolare e rende appieno lo spirito della serie. La scelta di usare i disegni di Araki rende tutto più ancora più intrigante. Vi avvisiamo però che, se non avete mai letto il manga di Stone Ocean, fareste bene a non aprire il video perchè contiene numerosi spoiler sui personaggi e sugli eventi che si svolgono nella storia. Speriamo di potervi dare l'annuncio ufficiale dell'anime della Sesta serie molto presto.

Le ultime dichiarazioni sul futuro di Stone Ocean lasciano, del resto, ben sperare.