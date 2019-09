Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan ha creato un breve gioco per VR

Continuano le notizie dedicate all'opera scritta da Hirohiko Araki: dopo che è stata ritrovata una clip di un film de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ora i fan della serie potranno impersonare uno dei protagonisti più amati grazie a queste breve videogioco per VR.

Se avete sempre sognato di sapere cosa si prova ad avere uno Stand personale il vostro desiderio sta quasi per esaudirsi: l'utente di Reddit othercrow ha infatti programmato un gioco per i visori di realtà virtuale che vi permetterà di vestire i panni del famoso Jotaro Kujo, protagonista della parte 3 nonché presente nelle tre successive.

Nel video, che trovate in calce alla notizia, othercrow mostra il personaggio nella versione di Diamond is Unbreakable insieme al suo celebre Stand Star Platinum. Ovviamente essendo un progetto fan made è molto scarno in quanto a grafica e animazioni, ma questo non gli ha impedito di diventare subito una hit tra i fan della serie, che nei commenti al post hanno chiesto all'autore di condividere il programma e di fare delle aggiunte, magari nuovi personaggi oppure delle mosse speciali presenti nell'opera.

Non è l'unico prodotto dedicato al famoso manga, recentemente è stato annunciato un Nendoroid dedicato ad un personaggio de Le Bizzare Avventure di JoJo che siamo sicuri sarà un grande successo tra gli appassionati.