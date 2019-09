Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan ha creato il peggior incontro genitori insegnanti

Si è recentemente tornati a parlare della serie scritta da Hirohiko Araki, in particolare nell'intervista al producer de Le Bizzarre Avventure di JoJo parte 4. Nel frattempo i fan dello show hanno iniziato a immaginare delle storie alternative con i variegati protagonisti dell'opera.

In particolare l'utente di Reddit BRTAll ha deciso di creare una fan art in cui sono presenti Jonathan Joestar, il famoso villain Dio e Giorno Giovanna, il protagonista dell'ultima trasposizione animata del manga andata in onda. I tre si trovano in una scuola, durante uno dei tanto temuti incontri tra genitori ed insegnanti. Oltre a Giorno Giovanna sono presenti entrambi i personaggi perché nel corso dei loro scontri, Dio riesce ad impossessarsi del corpo del suo odiato rivale, grazie al quale avrà una relazione insieme alla futura madre di Giorno. La fandom ha quindi deciso di considerarlo figlio di entrambi, lasciando da parte la madre, colpevole di averlo abbandonato.

Siamo sicuri che, visto il carattere onesto di Jonathan, difficilmente se la prenderebbe con il professore del figlio, come invece sembra accadere nella fan art che potete trovare in calce alla notizia, cercando invece di disciplinare Giorno, che viene presentato all'inizio di Golden Wind come un ladruncolo di strada.

Mentre aspettiamo un eventuale annuncio riguardo alla trasposizione animata della sesta parte dell'opera, intitolata Stone Ocean, da parte di David Productions, vi lasciamo con questa notizia sul successo in Europa de Le Bizzarre Avventure di JoJo.