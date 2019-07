Le Bizzarre Avventure di Jojo: un fan dedica un cosplay a Jotaro Kujo

C'era un tempo in cui Hirohiko Araki disegnava personaggi estremamente muscolosi ed enormi, come era d'uso fare nei manga di fine anni '70 e inizio anni '80. Ne sono un esempio le prime tre serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo, emblema del primo tratto di disegno di Araki, il quale poi passò a linee più morbide e snelle dalla quarta serie.

Uno di questi personaggi enormi e che anche nel manga suscitava intimidazione è Jotaro Kujo, protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders. Il ragazzo giapponese è uno dei Jojo più amati e non a caso è stato anche uno dei personaggi che è apparso in più di una serie. Il fan @kingdom_Cosplay ha deciso di dedicare al terzo Jojo un cosplay in tutta la sua forza.

Come potete vedere in calce, il ragazzo ha emulato lo stile di Jotaro Kujo apparso in Stardust Crusaders, quindi col cappello nero che sfuma nei capelli, maglietta viola ultra aderente e la divisa scura. Anche la posa richiama molto quella del ragazzo, sbarazzina e prepotente.

Vi piace questa versione del diciassettenne Jotaro Kujo? Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders è stata una serie che ha segnato un netto cambiamento nelle storie di Hirohiko Araki, introducendo i famosissimi stand che ancora oggi animano le storie di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.