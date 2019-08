Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan immagina i protagonisti in stile LEGO

I fan de Le Bizzarre Avventure di Jojo continuano a chiedere a gran voce nuovo merchandise, visto che ad oggi, la serie sembra essere passato sotto i radar di diverse aziende leader del settore, come ad esempio Funko. Stanco, un fan ha deciso quindi di provare a immaginare come potrebbero essere dei giocattoli LEGO a tema, ed il risultato è niente male.

L'utente Xsizter ha condiviso sul social Reddit la sua idea, ed ha ricevuto l'approvazione della fan base con più di 6000 upvote. Da sinistra a destra, il redditor ha disegnato la bellissima Jolyne Cujoh, ormai omaggiata in tutti i modi dalle cosplayer, il protagonista di Vento Aureo Giorno Giovanna, Jonathan Joestar di Phantom Blood, Joseph Joestar, Jotaro Kujo e infine Josuke Higashikata.

LEGO attualmente non ha piani per lavorare sulla serie, ma il successo della foto, unito al generale interesse per la serie, ha convinto alcuni artisti amatoriali a lavorare su delle riproduzioni di questo tipo.

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie manga scritto da Hirohiko Araki, pubblicato per la prima volta in Giappone nel lontano 1987. Il successo dell'opera ha convinto lo studio di animazione David Production a produrre un anime omonimo, attualmente fermo alla quarta stagione.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'idea? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordavi che l'ultima stagione di Jojo, Vento Aureo, si è recentemente conclusa e che potete leggere la nostra recensione cliccando su questo link.