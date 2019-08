Le Bizzarre Avventure di Jojo: un fan mette in scena un cosplay di Silver Chariot

La terza parte di Jojo, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, ha introdotto uno dei poteri più popolari di sempre: gli stand. Uno dei marchi di fabbrica del mondo di Araki, con l'autore che è riuscito a creare sempre abilità varie e mai banali, ognuna anche accordata con la personalità del proprio portatore.

Silver Chariot è uno dei primi stand apparsi, rivelatosi prima un rivale di Jotaro Kujo e poi entrando a far parte del suo gruppo. Lui e il suo portatore Jean Pierre Polnareff sono stati di grande aiuto nella sconfitta di Dio Brando in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, e un fan ha voluto omaggiare questo stand creandone un cosplay.

L'utente e cosplayer The Loneliest Cactus ha postato un'immagine su Reddit, che potete vedere in calce, mostrando la sua interpretazione di Silver Chariot. Con armatura e fioretto, il cosplayer si è presentato con questo stand che prende il nome da una delle carte dei tarocchi, con la capacità di colpire gli avversari con attacchi fulminei e sfruttando i suoi riflessi eccezionali per evitare i nemici.

Le Bizzarre Avventure di Jojo è attualmente in pausa. La quinta parte, Vento Aureo, si è da poco conclusa e i fan stanno attendendo con ansia dettagli sulla parte sei con Jolyne Kujo protagonista, Stone Ocean.