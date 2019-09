Le Bizzarre Avventure di JoJo: un fan realizza un bellissimo poster dedicato a Stone Ocean

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si è concluso circa un mese fa, lasciando i fan in trepidante attesa per la nuova stagione. In questo periodo comunque, la fan base non sta certo facendo mancare il proprio supporto all'opera di Hirohiko Araki, nonostante non siano ancora state svelate informazioni su un nuovo adattamento.

In particolare, l'utente Reddit sailorsh33p ha condiviso sul social un bellissimo poster fan made ritraente i personaggi dell'ultimo lavoro del mangaka: Stone Ocean. Nell'illustrazione potete osservare la carismatica Jolyne Cujoh, figlia di Jotaro e unica protagonista femminile della serie.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che Stone Ocean segue le avventure di Jolyne, incastrata e rinchiusa in prigione per un crimine non commesso. Nel carcere di massima sicurezza, Jolyne utilizzerà il suo Stand "Stone Free" per evadere e provare la sua innocenza, vendicandosi contro Enrico Pucci, un vecchio alleato di Dio Brando.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è il sesto ed ultimo manga dedicato alla serie, scritto nel 2011 da Hirohiko Araki. Secondo alcune voci di corridoio, un adattamento televisivo dovrebbe sbarcare l'8 aprile 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i ragazzi di David Production al lavoro su quest'ultima opera? Fatecelo sapere nei commenti! Ed a proposito di Jolyne Cujoh, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al meraviglioso cosplay della modella Melone!