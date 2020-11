Le Bizzarre Avventure di Jojo: un fan trova un simpatico easter egg

Un fan ha trovato un easter egg del film Austin Powers: La Spia che ci Provava in una scena dell'anime Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. L’anime di Hirohiko Araki non sarà comico come i film di Mike Myers, ma ci sono dei momenti molto divertenti anche in Jojo!

L’utente di Reddit DarthFecker è riuscito a trovare questo incredibile easter egg del film Austin Power: La Spia che ci Provava, film che ha come protagonisti Austin Power e il suo antagonista Dottor Male, entrambi interpretati dal comico canadese Mike Myers. L’easter egg è stato trovato da un fan nella quarta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable, che racconta degli strani fenomeni che accadono nella città di Morioh. Josuke Higashigata e il suo stand Crazy Diamond cercano di incastrare il serial killer Kira, anche lui con uno stand chiamato Killer Queen.

Josuke e i suoi compagni riusciranno alla fine a sconfiggere il serial killer, anche se diversi membri del gruppo perderanno la vita. Il prossimo anno, Le Bizzarre Avventure di Jojo avrà un evento speciale in primavera, molti sostengono che sia per l’arrivo della prossima stagione dell’anime, Stone Ocean, che avrà come protagonista Jolyne Kujo.

Se prima dell'arrivo della sesta stagione state pianificando un rewatch di tutto Jojo, ricapitoliamo le serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo, e non dimentichiamoci che a breve vedremo l'adattamento animato di Così Parlò Rohan Kishibe, l'oav di Jojo in arrivo.