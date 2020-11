Le Bizzarre Avventure di Jojo: una fanart ritrae tutti gli eroi della saga insieme

Le Bizzarre Avventure di Jojo racconta la storia dei Joestar attraverso le generazioni, dove i vari e coloratissimi protagonisti prendono parte alla battaglia per sconfiggere i villain di turno, come Dio Brando, Cars, Kira e Diavolo.

Un fan ha deciso di lanciarsi nella titanica impresa di disegnare tutti gli eroi di Jojo in un unico disegno! Nella fantastica fanart ci sono tutti, dai tempi dei vampiri e delle onde concentriche fino ai più recenti stand.

La creatività di Hirohiko Araki ci ha donato alcuni tra i personaggi più colorati e stravaganti che siano mai stati messi su carta, e ogni generazione di Jojo aggiunge qualcosa di diverso, in questo modo ogni serie è unica anche se tutte sono interconnesse tra di loro. Sia gli eroi che i villain hanno uno stile mai visto prima nel mondo reale e anche in quello dei manga e anime. Le Bizzarre Avventure di Jojo ha continuato fare della moda il suo punto forte e anche in Jojolion i protagonisti sfoggiano dei look spettacolari.

L’utente Reddit Austin Yao Chen ha condiviso questo impressionante disegno che ritrae tutte le generazioni della famiglia Joestar, anche quelle che non hanno ancora un adattamento animato.

La prossima primavera ci sarà un evento tutto dedicato a Jojo, i fan sperano che sia l’annuncio della tanto attesa sesta stagione Stone Ocean. Se vi siete persi questa bizzarra notizia, Jojo è diventato virale grazie alle unghie di una famosa cantante e un cartonato di Joseph Joestar a grandezza d'uomo spopola su internet.