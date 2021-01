Le Bizzarre Avventure di Jojo: ecco la fanart super realistica di un fan!

Le Bizzarre Avventure di Jojo ritornerà sui nostri schermi il prossimo mese su Netflix, con lo spin-off Così Parlò Rohan Kishibe, una mini serie che ci racconterà delle avventure del mangaka Rohan Kishibe, uno dei personaggi più amati di Diamond is Unbrekable.

Un fan ha deciso di celebrare la stirpe dei Joestar creando dei ritratti dei protagonisti estremamente realistici!

La prossima serie in arrivo sarà Stone Ocean, che vedrà come protagonista la figlia di Jotaro Kujo, Jolyne Kujo, mentre combatterà gli stand e i suoi portatori nel tentativo di ripulire il suo nome ed evadere dal carcere di massima sicurezza.

I Joestar sono cambiati incredibilmente nel corso degli anni, sia grazie all’introduzione degli stand dalla terza stagione in poi, sia con l’evoluzione del tratto del maestro Araki. Tutto è iniziato con Phantom Blood e Jonathan Joestar, il primo eroe impegnato a combattere i vampiri.

L’utente reddit Not_Sheila ha condiviso questi impressionanti ritratti realistici dei Joestar, dalla prima serie, del 1980 Phantom Blood, fino al più recente Jojolion.

Hirohiko Araki non ha ancora rivelato come intende continuare la serie visto che Jojolion è vicino alla sua conclusione. Non c’è bisogno di dirlo, questa serie ci accompagna da tantissimi anni e ci ha regalato momenti emozionanti e battaglie mozzafiato.

Che ne pensate di questa versione dei Joestar?