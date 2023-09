Le bizzarre avventure di JoJo: questo gadget diventa commestibile! Che sapore avrà?

Le bizzarre avventure di JoJo è l'opera più longeva di Hirohiko Araki. Dopo quarant'anni di produzione, il successo del manga è in continua crescita, affiancato ad un adattamento anime eccezionale. Dal primo debutto, la storia di JoJo è cambiata e ha aggiunto diversi contenuti originali, come la presenza degli Stand.

Gli Stand sono iconici nel mondo creato da Araki e i fan amano vedere questi poteri essere riprodotti in altre opere di fantasia. Alcuni fan affermano che Mortal Kombat 1 presenti un riferimento a JoJo, ma al momento l'interpretazione viene lasciata al giocatore.

Tuttavia, i veterani ricorderanno bene che gli Stand sono stati inseriti solo nella terza parte di JoJo. Il protagonista di Phantom Blood, Jonathan Joestar, non presentava alcuno stand. Il cattivo Dio Brando, invece, era affiancato dal potere dell'antica Maschera di Pietra.

La Maschera di Pietra, creata 10000 anni prima del corso della storia di Phantom Blood, è un oggetto in grado di tramutare gli esseri umani in vampiri. Dio Brando la indossa per affrontare la propria battaglia contro la famiglia Joestar.

I fan di tutto il mondo, grazie al sito qui presente, non solo potranno possedere fra le mani la Maschera di Pietra ma potranno addirittura mangiarla! Le bizzarre avventure di JoJo ha rilasciato per i propri fan una maschera fatta di gelatina di Konjac. Quest'ultimo, chiamato anche lingua del diavolo, è una radice utilizzata soprattutto nella cucina asiatica.

Il konjac è soprattutto presente nei noodles e nella pasta cinese e giapponese, piuttosto insapore. Il costo della Maschera di Pietra in gelatina di konjac, prodotta interamente in Giappone e con dimensioni ridotte rispetto all'originale gadget, è di 1980 yen, che corrispondono a poco più di 12 euro.