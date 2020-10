Le Bizzarre Avventure di Jojo: Henry Cavill potrebbe essere il Jonathan Joestar perfetto?

Il mondo degli anime è famoso per i numerosi live action. Alcuni anime sembrano particolarmente adatti ad essere trasformati in lungometraggi con attori in carne ed ossa, a patto che ci sia un cast perfetto, e Le Bizzarre Avventure di Jojo è uno di questi.

La quarta saga di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Diamond is Unbreakable, ha già un adattamento live action. I protagonisti sono Josuke Higashigata e i suoi compagni, ma c'è un attore inglese che potrebbe regalarci una performance stellare nei panni di Jonathan Joestar, stiamo parlando di Henry Cavill.

La storia di Phantom Blood si svolge nell'Inghilterra vittoriana, un'ambientazione che è stata esplorata di recente dall'attore, che abbiamo visto nei panni di un carismatico Sherlock Holmes nella serie Enola Holmes. Cavill è muscoli e tutto cervello in questa interpretazione dell'investigatore di Arthur Conan Doyle, e il suo aspetto è quello di un vero e proprio gentiluomo, caratteristica che sia Sherlock che Jonathan richiedono.

Dopo essersi ambientato perfettamente nel mondo di Enola Holmes, riuscirebbe di certo a regalarci un Jonathan perfetto in ogni dettaglio. L'attore ha interpretato anche ruoli più impegnativi, come Superman nel DCEU e Geralt in The Witcher, questo ci fa pensare che riuscirebbe a gestire anche le scene d'azione di Jojo.

Henry Cavill vi sembra azzeccato nel ruolo di Jonathan? Quale attore secondo voi dovrebbe interpretare Dio Brando?