Le Bizzarre Avventure di JoJo: Hirohiko Araki ha una vaga idea di come finirà la serie

Il Lucca Comics & Games 2019 ha ufficialmente avuto inizio nella giornata di oggi, con la prima tornata di eventi dedicati al mondo del fumetti, dei manga, dei libri e molto altro. Come ogni anno, anche quest'anno, l'importante evento che si tiene nel comune toscano, avrà illustri ospiti.

Vi avevamo già detto nei giorni passati che, tra questi, ci sarebbe stato un ospite d'onore: il maestro Hirohiko Araki, papà de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Come vi avevamo anticipato, nella giornata di oggi c'è stato il Talk Show: "Hirohiko Araki racconta Le Bizzarre Avventure di JoJo" in cui ha raccontato aneddoti e curiosità sulla sua opera di maggior successo che grande risonanza ha avuto anche nel nostro paese.

Proprio come da premesse, il maestro si è intrattenuto con il pubblico parlando di JoJo e tra le tante cose dette, alcune hanno colpito i presenti più di altre. Come quando Araki si è lanciato in una dichiarazione interessante, ammettendo che sapeva fin dall'inizio come si sarebbe avviata la serie e che ha anche un vaga idea di come sarà il finale, ma quello che per lui ancora oggi è un mistero è ciò che avverrà nel mezzo. Specificando che si limita a scrivere i capitoli e pensare di volta in volta ai vari eventi che si susseguiranno e che, un giorno, porteranno a quel finale che lui ha "vagamente" già nella testa.

Vi ricordiamo che nella giornata di domani 31 ottobre Araki si mostrerà al pubblico alle ore 11:00, alle 14:00 e alle 16:00. Disegnando dal vivo, parlando delle sue tecniche preferite e del rapporto che lui ha con il nostro paese.