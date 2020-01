Le Bizzarre Avventure di JoJo: Hulk appare come uno stand in questa fan art

La passione e l'astinenza per nuovi episodi di Le Bizzarre Avventure di JoJo porta i fan ad inventarsi nuove e creative fan art. Diamo uno sguardo a quest'ultima creazione che porta il Gigante di giada, Hulk, nel mondo creato da Hirohiko Araki.

L'utente di Reddit LeaCourtney ha immaginato il mite scienziato Bruce Banner come un portatore di stand che potremmo incontrare nelle Bizzarre Avventure di JoJo. Hulk stesso, in questa fan art, diventa lo stand con il nome di "Rage Against Machine" chiarissimo omaggio alla band americana di musica rap metal. Ed il nome è proprio appropiato, visto che Hulk è la parte "rabbiosa" di Bruce Banner, che emerge fuori quando lo scienziato affronta gravi momenti di stress e rabbia, o è in pericolo di vita. Come vi abbiamo mostrato recentemente, anche il mitico Thor è diventato un personaggio di JoJo grazie ad un'altra fan art. Chissà se si scontrassero quale dei due vincerebbe. Visto che tutti i JoJo hanno delle catchphrase caratteristiche, quella di Hulk potrebbe essere l'iconica "HULK SMASH!!!" che spesso urla ai nemici.

Recentemente il maestro Hirohiko Araki, insieme a Naoki Urasawa, ha mostrato i disegni per le prossime Paralimpiadi che si terrano a Tokyo nel 2020. Nel disegno del maestro si possono scorgere personaggi che i fan di JoJo riconosceranno subito, tra cui gli stand di Giorno Giovanna, Narancia ed altri. Per quanto riguarda la prossima serie animata basata su Stone Ocean, invece, dovremmo aspettare ancora. Le ultime notizie, infatti, ci dicono che non c'è ancora nulla di ufficiale.