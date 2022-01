Le Bizzarre Avventure di Jojo: Iggy e Abdul protagonisti di un nuovo racconto

Il 2022 rappresenta un anno molto significativo per la serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo, sia per le novità che vedremo nel corso dell’anno, sia per le iniziative preparate per celebrare i 35 anni dell’opera ideata da Hirohiko Araki. Dopo l’annuncio di una storia incentrata su Lisa Lisa è stato anticipato il ritorno di altri due personaggi.

Quando si pensa alla serie generazionale che coinvolge da secoli la famiglia degli Joestar, uno degli elementi fondamentali è sicuramente la presenza degli Stand, manifestazioni dell’energia vitale dei rispettivi utilizzatori, introdotti in Stardust Crusaders, e usati principalmente dagli esseri umani. Araki però ha deciso di sorprendere i lettori aggiungendo anche The Fool, lo Stand evocato da Iggy, il Boston Terrier, nonché importante alleato dei protagonisti giunto direttamente dalla Fondazione Speedwagon.

I potenti sottoposti di Dio Brando finiranno per ucciderlo, in una delle scene più toccanti dell’intera serie, ma presto Iggy tornerà con una nuova storia. È stato infatti annunciato che nel Jojo Magazine in uscita il 19 marzo sarà presente un racconto breve, scritto da Otsuchi, in cui verrà narrato il primo confronto tra Iggy e Abdul, avvenuto a New York e precedente all’avventura di Jotaro. Cosa ne pensate di questo inaspettato ritorno? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo ad un raro video dedicato alla prima apparizione pubblica di Araki.