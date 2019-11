Le Bizzarre Avventure di JoJo: immagine in anteprima dei nuovi OVA in uscita a dicembre

Le Bizzarre Avventure di JoJo, vuoi per il suo mangaka Hirohiko Araki che nutre un amore profondo per il nostro paese, vuoi per l'ambientazione in Italia dell'ultima stagione, vuoi per un personaggio come Giorno Giovanna che è entrato nei cuori di tutti, ha avuto un grandissimo successo nel bel paese.

Dopo la visita di Araki al Lucca Comics & Games, e all'annuncio di un'edizione davvero ricca de Il Bizzarro Universo, cofanetto contenente ben quattro delle opere d'esordio del sopracitato mangaka, oggi torniamo con un'altra notizia riguardante Le Bizzarre Avventure di JoJo, notizia che sicuramente farà felice moltissimi appassionati della serie.

Con la conclusione della ultima stagione, portata in Italia sulla piattaforma streaming VVVVID, i fan stanno chiedendo a gran voce notizie su un possibile sequel. Tutti vogliono conoscere una data d'inizio e soprattutto capire se ci sarà una nuova stagione o meno. E mentre l'attesa si fa snervante, per lo meno stanno per uscire in Giappone i due nuovi OVA "Così Parlò Rohan Kishibe" incentrati su avventure inedite, realizzate dallo stesso Araki, sul personaggio di Kishibe, appunto.

Proprio in queste ore è stato condiviso sul web una sola immagine anteprima su questi due nuovi episodi, che potete trovare il calce all'articolo. Come potete vedere il post pubblicato su Twitter mostra Kishibe in piedi, sembrerebbe sopra un tetto, con dei pantaloni attillati blu, la maglietta bianca e verde acqua, dei mocassini e una borsa in spalla.

Gli OVA "Così Parlò Rohan Kishibe", verranno trasmessi l'8 dicembre in Giappone e gireranno in nove città fino al 29 marzo 2020. Per il momento non si sa nulla di un possibile debutto nei mercati esteri, perciò non ci resta che attendere nuove notizie.

Cosa ne pensate dell'immagine in anteprima e di questi due nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.