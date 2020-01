Le Bizzarre Avventure di Jojo incontra Frozen nell'artwork dell'animatore Kohei Ashiya

Frozen 2, il cinquantottesimo classico Disney distribuito lo scorso novembre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, sembrerebbe aver conquistato anche Kohei Ashiya, storico membro dello staff di David Production responsabile per le animazioni de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

In calce potete dare un'occhiata ai due artwork realizzati da Ashiya: il primo fu condiviso dall'artista due anni fa per omaggiare il primo film di Frozen, mentre il secondo è stato pubblicato nella giornata di ieri sul suo profilo Twitter. Entrambi gli artwork mostrano la protagonista Elsa, ritratta nel classico stile utilizzato per portare in vita i personaggi di Kohei Horikoshi.

Ashiya è sempre stato ritenuto come uno dei punti saldi di David Production, ed ha partecipato alla realizzazione di tutte e quattro le stagioni dell'adattamento anime di Jojo. In Vento Aureo, ha personalmente diretto l'animazione negli episodi 22, 23 e 25.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'omaggio si Ashiya? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sulla serie vi consigliamo poi di leggere alla nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, mentre semmai voleste scoprire altri artwork a tema Frozen, vi consigliamo di dare un'occhiata agli splendidi disegni di A2T-Will-Draw.