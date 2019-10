Le bizzarre Avventure di JoJo incontra My Hero Academia in un inquietante crossover

Quando si vuol guardare a opere che hanno in qualche modo conquistato il mondo intero, risulta difficile non pensare a Hirohiko Araki e alla sua epopea cartacea Le Bizzarre Avventure di JoJo, che in questi numerosi anni non ha fatto altro che conquistare sempre più pubblico grazie al suo stile e ai sui personaggi fuori di testa.

Nel corso di questi ultimi tempi, però, anche altre opere sono riuscite a conquistare fette sempre più larghe d'utenza, serie di ogni genere e tema che grazie a un lavoro produttivo di grande qualità sono divenute colonne portati nel mondo dei manga. Tra i tanti, uno che proprio recentemente si trova sulla cresta dell'onda è My Hero Academia, manga da cui è stato tratte un anime la cui quarta stagione è da poco iniziata, con il pubblico che non si sarebbe potuto dimostrare più entusiasta.

Ebbene, un fan di entrambe le opere si è domandato cosa sarebbe successo sei i due mondo di Le Bizzarre Avventure di JoJo e My Hero Academia si fossero fuse in un'unica realtà, un quesito che ha infine preso vita in un disegno che vede ritratti vari personaggi di My Hero Academia ma realizzati utilizzando lo stile artistico di Araki e della sua creatura.

Il risultato finale, come visionabile a fondo news, è tanto splendido quanto inquietante e mette ben in mostra alcuni dei personaggi più famosi dell'opera, tra cui All Might e Midoriya, caratterizzati però dalla corporatura e dall'espressività tipica di ciò che ci aspetteremmo con Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, l'ultima stagione della serie animata.