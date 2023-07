Le bizzarre avventure di JoJo incontrano Ben 10 in questa stupenda fan art

Un fan artist ha colto l'occasione per immaginare come sarebbe potuto essere l'Omnitrix di Ben 10 se fosse stato uno Stand. dell'universo de Le bizzarre avventure di JoJo, un incrocio interessante tra la tecnologia aliena e il bizzarro mondo di JoJo.

Le bizzarre avventure di JoJo e Ben 10 sono entrambi disponibili in streaming su Netflix. Mentre la piattaforma ha recentemente trasmesso Stone Ocean, l'ultima stagione con la linea di sangue dei Joestars, Ben 10 non ha ancora avuto la possibilità di tornare con una nuova storia.



L'artista di Instagram Darent_Z ha colto l'occasione per immaginare come sarebbe potuto essere Ben 10 se fosse caduto nel mondo dei Joestars e se l’Omnitrix di Ben fosse un potente Stand incorporando tutte le abilità aliene. Nonostante non sia stata confermata una nuova serie per il ragazzo con l’orologio alieno, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che Cartoon Network decida di riportarlo in vita in qualche forma considerando la sua popolarità. Per quanto riguarda l’universo di JoJo, il futuro è ancora incerto. Se non siete in pari con la serie, qui trovate il riassunto di Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean Parte 2 conclusasi su Netflix.



C’è ancora molto materiale del manga di JoJo's Bizarre Adventure che deve essere tradotto in anime e, se la serie televisiva dovesse continuare a ripercorre il lavoro di Hirohiko Araki, l'adattamento anime potrebbe proseguire con la storia di una corsa di cavalli in un nuovo universo attraverso Steel Ball Run. Seguendo questa storia incentrata su Johnny Joestar, JoJolion ci riporterebbe nella cittadina di Morioh di Diamond Is Unbreakable, sebbene questa piccola città in riva al mare sia molto diversa dalla replica originale.



I Joestars non si sono ancora ufficialmente incrociati con molti altri titoli ma ciò non impedisce agli artisti fan di creare alcune fusioni uniche come dimostra questa divertente fan art di Jotaro in versione Indiana Jones. L’immagine dell'Omnitrix di Ben 10 come Stand di JoJo è solo un esempio delle infinite possibilità che l'universo dell'arte dei fan può offrire. Non si sa cosa potrebbe riservare il futuro per entrambe le serie, l'unica certezza è che gli appassionati possono continuare a sognare e creare nuove connessioni tra i loro mondi preferiti.