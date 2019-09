Le Bizzarre Avventure di JoJo: ecco l'incontro di tutti i cosplayer della serie

La serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo è una delle più longeve e famose del mondo. Il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 1987 ed è tutt'ora in corso, per questo presenta al suo interno un cast amplio e variegato. Questo video registrato durante il Dragon Con di Atlanta ci mostra tutti i cosplayer presenti alla manifestazione.

Il post, condiviso su Reddit dall'utente Luxsens, ci fa vedere come tutti i partecipanti al video abbiamo deciso di rendere omaggio ad una delle scene diventate più famose della seconda parte dell'opera, intitolata Battle Tendency. Ci riferiamo ovviamente alla famosa fuga di Joseph Joestar in seguito all'apparizione di Straizo, annunciata dallo stesso protagonista come una delle tecniche segrete di famiglia.

La stessa cosa accadrà durante lo scontro contro Kars, quando l'eroe deciderà di fuggire un'altra volta. Il protagonista della seconda parte è uno dei personaggi preferiti dagli appasionati dell'opera di Hirohiko Araki, apparso inoltre nelle due serie successive, chiamate Stardust Crusaders e Diamond is Unbreakable.

Si è recentemente concluso l'anime dedicato a Giorno Giovanna, nel frattempo i fan aspettano con anisa l'annuncio della prossima trasposizione di David Productions, come potete vedere da questo poster dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.

Nonostante non siano ancora arrivate conferme sulla parte 6 della storia, è stato recentemente annunciato l'arrivo di un nuovo OAV dedicato a Le Bizzarre Avventure di JoJo.