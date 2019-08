Le Bizzarre Avventure di Jojo: un incredibile cosplay femminile di Dio Brando

Una fan ha deciso di omaggiare l'antagonista più rappresentativo di Le Bizzarre Avventure di Jojo con un'interpretazione femminile alquanto fedele. Vediamo insieme i dettagli.

Dio Brando è sicuramente il villain più iconico, e malvagio, del franchise di Le Bizzarre Avventure di Jojo, soprattutto nella prima e nella terza stagione, rispettivamente Phantom Blood e Stardust Crusaders. Dio riesce a trovare il modo di diventare un vampiro, grazie ad una maschera in pietra dai poteri magici. Come premessa alla terza stagione, collocata molti decenni dopo la prima, essendo Jonathan il trisavolo di Jotaro, Dio, dopo un secolo passato sul fondo dell’oceano, decide di unire la sua testa al copro del primo Jojo, risvegliando in tutti i Joestar, i poteri degli Stand, un cambiamento fondamentale nella serie.

Di recente una fan del franchise ha voluto dedicare al vampiro uno splendido cosplay. L’utente ModFoxU ha condiviso su Reddit la sua femminile interpretazione di Dio Brando: pantaloni color ocra come tutto il vestiario, riproducendo anche la posa classica del villain, spesso accompagnata da “Muda Muda Muda”.

Per coloro che conoscono la serie anime, Dio è stato ucciso alla fine di Stardust Crusaders grazie alla forza di Jotaro Kujo e del suo stand Star Plantinum. Lo Stand dell’antagonista era molto potente: The World, in grado di fermare il tempo per pochi secondi, ma non è bastato a contrastare la volontà del giovane Jojo. Tuttavia sappiamo che la sua eredità è ancora presente nel franchise. Il protagonista della quinta stagione, Vento Aureo, è infatti Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando, e portatore di uno degli Stand più devastanti: Gold Experience.

Mentre i lettori del manga sanno già che nella prossima stagione, Stone Ocean, Dio tornerà al suo ruolo di villain principale, elaborando un piano per vendicarsi del suo omicida, minacciando quindi Jotaro Kujo e la figlia Jolyne, protagonista del sesto arco narrativo.

Ricordiamo che si è conclusa da poco la quinta stagione, e che qui potete trovare la recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo Vento Aureo, in attesa di vedere il ritorno di uno dei villain più carismatici in Stone Ocean.