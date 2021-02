Le Bizzarre Avventure di Jojo: ecco un incredibile cosplay di Guido Mista!

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha introdotto tra i protagonisti della famiglia Joestar Giorno Giovanna, leader della banda della Passione. Uno dei protagonisti più amati della serie ambientata nella nostra Italia è Guido Mista!

Anche se Mista non farà parte della sesta stagione, ha sicuramente un ruolo importante nello spin-off “Purple Haze Feedback”, dove affida all’amico Fugo una missione per provare la sua fedeltà a Giorno e alla nuova gang. Non ci sono ancora notizie su un possibile adattamento animato di questo spin-off, ma tra pochi giorni arriverà su Netflix la serie Così Parlò Rohan Kishibe, il mangaka famoso per la sua parte nella quarta stagione ambientata a Morioh Cho.

Un utente Reddit ha condiviso questo incedibile Tik Tok dell’utente ZZTop113 dove vediamo un cosplayer che è identico al braccio destro di Giorno, Mista.

Nella quinta stagione, Mista è uno dei pochi fortunati a sopravvivere al massacro di Diavolo e il suo potentissimo stand King Crimson. L’ultima volta che i fan hanno visto Mista nell’anime, era al fianco di Giorno come uno dei membri più importanti della Passione, insieme a Polnareff della terza stagione in una forma molto interessante.

