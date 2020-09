Le Bizzarre Avventure di Jojo: indizi sul prossimo arrivo dell'anime di Stone Ocean

Gli appassionati di Le Bizzarre Avventure di Jojo sono in attesa di un qualsiasi indizio sul ritorno della serie animata, sia con la nuova stagione di Stone Ocean con protagonista Jolyne Kujo, sia con l' OAV incentrato su Rohan e Fugo.

Sembra che un membro dello staff a cura dell'animazione abbia lasciato trapelare un indizio dicendo che i fan non dovranno aspettare molto prima di vedere il ritorno della serie di Hirohiko Araki.

Mentre la pubblicazione del manga continua con Jojolion, i fan dell'opera stanno aspettando di vedere l'adattamento animato approdare in Italia in tutta la sua bizzarra bellezza.

L'ultima serie, Le Bizzarre Avventure di Jojo, Vento Aureo, aveva come protagonista Giorno Giovanna, il figlio di Dio Brando, che tecnicamente fa parte della stirpe dei Joestar se pensiamo che il vampiro si è impossessato del corpo del suo rivale Jonathan Joestar nella fine della prima stagione del fumetto e dell'anime.

In Stone Ocean non vedremo Giorno, ormai capo a tutti gli effetti della banda Passione, ma passerà la palla all'unica Jojo di sesso femminile, Jolyne.

Come hanno saputo fare magistralmente le precedenti serie di Araki, anche Stone Ocean ci trasporterà in un mondo tutto nuovo. Questa volta ci troveremo in America, dove la ragazza col tatuaggio a forma di stella sarà rinchiusa in un carcere di massima sicurezza.

Megumi Itoi, animatore e direttore dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo, ha condiviso su Twitter un post dove afferma che al momento è a lavoro su quattro progetti diversi, ma trova davvero difficile disegnarli separatamente. Tra questi, afferma Itoi, c'è anche Jojo, che richiede di essere disegnato in modo diverso a seconda del reparto.

Per toglierci ogni dubbio sul prossimo arrivo della serie, Warner Bros registra il dominio di Le Bizzarre Avventure di Jojo Stone Ocean. Se invece siete tra quelli che non sanno ancora se iniziare Jojo o meno, lasciatevi incuriosire da i cinque aspetti che hanno reso unica la prima serie di Jojo.

Siete emozionati per il ritorno di Le Bizzarre Avventure di Jojo? Qual è il vostro stand preferito e perché? Fatecelo sapere nei commenti!