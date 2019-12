Le Bizzarre Avventure di JoJo: un invito di matrimonio richiama la copertina del volume 28

Le Bizzarre Avventure di JoJo, non finiremo mai di ripeterlo, ha raggiunto un successo planetario, divenendo una delle serie giapponesi più amate e apprezzate dagli appassionati di tutto il mondo. Basti vedere solo come il nostro paese abbia accolto l'opera ideata dal maestro Araki, per farci un idea della forza di cui dispone JoJo.

Perciò non è raro vedere richiami all'opera nella nostra quotidianità. E tra fan art e cosplay, non manca neanche chi tira fuori dal cilindro trovate davvero interessanti, come per il caso di cui parliamo oggi. Infatti è comparso su Reddit un invito di matrimonio la cui illustrazione di copertina è chiaramente ispirata allo stile che il maestro Araki ha conferito ai personaggi, particolarissimi, de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Come potete vedere dal post in questione, riportato in calce all'articolo, l'invito di nozze è stato realizzato e postato dall'utente art28windolores che chiaramente scrive nella didascalia di aver preso spunto dalla copertina del volume 28 della serie. E sebbene nell'opera di Araki i riferimenti a vicende prettamente romantiche e amorose sono pressoché assenti, dal momento che i personaggi sono tutti troppo impegnati a combattere e a darsele di santa ragione, la trovata dell'utente è molto originale e carina.

Sappiamo bene come ne Le Bizzarre Avventure di JoJo, oltre al protagonista della prima stagione Jonathan Joestar che si lega nel sacro vincolo del matrimonio con la sua amata, tutti gli altri: Joseph, Jotaro, Giorno e Josuke non hanno mostrato neanche il più piccolo interesse per le questioni di cuori.

Però c'è da dire che, se il matrimonio è cosa rara da vedere nella serie, questo non ha impedito la nascita di nuove generazioni, stagione dopo stagione. Infatti, Giorno Giovanna non è altro che il figlio dell'amore Dio Brando in Vento Aureo; Jotaro in Diamond is Unbreakable è il figlio illegittimo di Joseph Joestar, mentre nella prossima stagione, Stone Ocean, la protagonista Jolyne è la figlia di Jotaro Kujo.

Cosa ne pensate dell'invito. Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Il cantante della band EXO strizza l'occhio a Dio Brando mentre Jean Pierre Polnareff torna con questo splendido cosplay.