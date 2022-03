Le Bizzarre Avventure di Jojo: tutti i Joestar riuniti nel primo volume di Jojo Magazine

Gli ultimi anni hanno rappresentato un periodo molto particolare per il franchise di Le Bizzarre Avventure di Jojo grazie al travolgente successo della trasposizione animata ad opera di David Production, e ha da poco fatto il suo debutto in Giappone la rivista ufficiale Jojo Magazine, con una speciale illustrazione dedicata ai protagonisti.

In concomitanza con il 35esimo anniversario della pubblicazione del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump infatti è stato avviato questo nuovo progetto interamente dedicato all’universo ideato da Hirohiko Araki, con ovviamente anche diversi contribuiti dallo stesso mangaka. Il primo volume del Jojo Magazine, uscito il 19 marzo 2022 in Giappone, ha contenuto infatti una nuova storia di Rohan Kishibe, e la magnifica illustrazione che potete vedere nel post riportato in calce.

Nominato Jojo The Animation il disegno raffigura tutti i protagonisti apparsi finora nell’anime: Jonathan, Joseph, Jotaro, Josuke, Giorno e Jolyne, tutti nelle loro iconiche pose e con alle spalle i rispettivi e iconici Stand. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che la community ha ricordato il film di Phantom Blood andato perduto 15 anni fa, e vi lasciamo alle informazioni riguardo il panel di Stone Ocean che sarà presente all’Anime Japan 2022.