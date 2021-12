Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJO LANDS, svelata l'ambientazione della nona parte?

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una delle serie più discusse al momento. Visto il successo globale di Jojo: Stone Ocean su Netflix, nuova stagione dell'anime, moltissime persone si sono avvicinate all'opera del maestro Hirohiko Araki, che porta avanti il franchise dal 1987. Stone Ocean è inoltre stato lodato per le animazioni di David Production.

Parallelamente alla serie anime, anche il manga di Jojo sta proseguendo. La nona parte, ovvero Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJO LANDS, esordirà tra qualche mese su Ultra Jump, ma nonostante ciò le notizie al riguardo sono davvero poche. Sappiamo che il maestro Araki sta lavorando a JOJO LANDS da anni, grazie a una sua intervista rilasciata parecchio tempo fa.

Sembrerebbe che un utente di Reddit, tale thellamaman27, abbia scovato quale sarà l'ambientazione di JOJO LANDS. Come ben sappiamo, ogni parte di Jojo è ambientata in un luogo e in un momento storico diverso: partendo da Phantom Blood, dove i protagonisti si trovano nell'Inghilterra del XIX secolo, siamo arrivati alla fittizia città giapponese di Morioh-Cho, dove è ambientato Jojolion nel 2011, ma anche Diamond Is Unbreakable.

L'utente thellamaman27 cita su Reddit un'intervista di Hirohiko Araki risalente al 2016, dove il maestro spiegò di voler scrivere delle Highlands Scozzesi. Le Highlands corrispondono alla regione montuosa della Scozia, vicina proprio a quell'Inghilterra dove Jojo cominciò nel 1987. Anche il titolo della nona parte, ovvero JOJO LANDS, potrebbe quindi ricollegarsi all'ambientazione. Un probabile ritorno alle origini per il nuovo manga di Jojo?