Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJOLANDS, quando arriverà la nona parte?

Hirohiko Araki ha portato a termine anche la sua ottava fatica. A ormai 61 anni, età di confine per un mangaka, ha deciso però di non fermarsi a Jojolion. L'ottava parte, che ha visto una serializzazione lunga ben 10 anni sulla rivista mensile seinen Ultra Jump, non sarà l'ultima delle bizzarre avventure, che invece si arricchiranno ancora.

Nel numero di Ultra Jump in cui è contenuto l'ultimo capitolo di Jojolion è presente anche un commento dove si parla de Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJOLANDS, nona parte del manga generazionale e con il titolo ancora provvisorio. Il mangaka ha rivelato che lo stop tra le due serie sarà breve, ma precisamente quand'è che Ultra Jump comincerà la pubblicazione di JOJOLANDS?

Non sappiamo bene quanto tempo richiederà la pausa di Araki, ma il mangaka è sempre stato continuo nelle sue pubblicazioni. Riguardando la vita editoriale di Jojo, si può notare come non ci siano state interruzioni nella pubblicazione tra le prime cinque parti. I capitoli dall'inizio di Phantom Blood alla fine di Vento Aureo si susseguirono regolarmente, col primo vero stop tra due parti che si avverò con la fine dell'avventure di Giorno Giovanna.

In questo caso, tra Vento Aureo e Stone Ocean passarono poco più di otto mesi, dal 23 marzo 1999 al 7 dicembre dello stesso anno. Altro stop ci fu tra sesta e settima parte, con Stone Ocean che terminò l'8 aprile 2003 e Steel Ball Run che cominciò il 19 gennaio 2004, quindi altri dieci mesi e più di pausa. Non ci fu pausa però tra le ultime due serie, con Jojolion che partì nel numero immediatamente successivo alla fine di Steel Ball Run.

Di conseguenza, Araki non ha mai fatto pause lunghe ed entro il primo trimestre 2022 è lecito aspettarsi JOJOLANDS con tutti i suoi nuovi bizzarri protagonisti.